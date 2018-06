A inclusão social e a saúde mental das comunidades de etnia cigana são o tema da sessão que vai realizar-se, na quinta-feira, no polo B da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), em São Martinho do Bispo, Coimbra.

Promovida no âmbito da monografia final de licenciatura de estudantes da ESEnfC e das experiências de ensino clínico de enfermagem de saúde mental comunitária e reabilitação, desenvolvidas em articulação com a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Coimbra Saúde, a iniciativa pretende consciencializar a população, especialmente estudantes de enfermagem e enfermeiros, sobre a importância da inclusão social e da “redução do preconceito e da discriminação nos cuidados de saúde”.

Após a sessão de acolhimento (às 14:00, no auditório António Arnaut), terá lugar um painel com Bruno Gonçalves, da Associação Letras Nómadas, Maria João Pais, da Associação Social Recreativa Cultural Cigana de Coimbra, Janete Ferreira, da UCC Coimbra Saúde, e Maria José Vicente, do Gabinete de Desenvolvimento da Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN)/Portugal.

O painel vai deter-se em questões relacionadas, designadamente, com ‘Saúde e comunidades ciganas’ (a partir da projeção de um vídeo), ‘Vivências da comunidade cigana em Coimbra – Inclusão social’, ‘Experiências de cuidar grupos minoritários’ e ‘Projetos de inclusão social em grupos minoritários’, refere uma nota da ESEnfC.