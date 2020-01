A apresentação decorre terça-feira, em Coimbra, no Colégio da Trindade.

"O objetivo deste centro é perceber as bases moleculares do envelhecimento, que são o principal fator de risco para as doenças associadas ao envelhecimento", disse à agência Lusa o coordenador do projeto, Rodrigo Cunha.

O investigador realça que o "envelhecimento da população constitui uma armadilha, na medida em que aumenta a esperança de vida, mas não aumenta paralelamente a qualidade de vida".

Atualmente, salienta, "existem mais pessoas a viverem mais tempo e cada vez com mais doenças associadas ao envelhecimento, como o cancro, diabetes, alzheimer e doenças cardiovasculares".

"Cada uma é tratada com o seu tipo de medicamento e temos tipicamente idosos com várias destas patologias em simultâneo com uma grande quantidade de fármacos, muitas vezes com problemas de interação entre eles", refere.

"Queremos perceber qual é o principal fator de risco para todas estas doenças do envelhecimento, quais são as bases biológicas e o que é que acontece dentro das nossas células para haver esta deterioração funcional", sublinhou.

Segundo Rodrigo Cunha, o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento pretende compreender as bases biológicas do envelhecimento para encontrar novas estratégias, que permitam viver com melhor qualidade durante mais tempo.