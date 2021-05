O incidente ocorreu por volta das 22h30 (hora local) na linha 12, perto da estação de Olivos, na Cidade do México. O viaduto desmoronou, no momento em que passava uma carruagem. A Secretaria de Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil da capital mexicana, num balanço provisório inicial, dava conta de pelo menos 13 mortos e cerca de 70 feridos. De acordo com a atualização mais recente, há pelo menos 20 mortos a lamentar.

A presidente da câmara da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, afirmou no Twitter que estaria a deslocar-se para o local do acidente e confirmou a intervenção de vários meios de segurança e resgate, indicando ainda que daria "mais informações em breve" e que, pelo menos, um carro estava preso debaixo dos escombros e que as equipas médicas e bombeiros estavam à procura de sobreviventes.