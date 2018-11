De acordo com o MUDE, que, além de exibir o acervo, também tem por missão investigar, apresentar, conservar e divulgar o design português, a Coleção Carlos Rocha foi doada por vontade aquele designer, e integra também núcleos de peças de seu pai, Carlos Rocha Pereira, e do tio, José Ferrer Rocha.

O “Núcleo Carlos Rocha” (1943-2016) contempla as várias fases do trabalho deste designer que marcou a cultura visual nacional durante várias décadas, com material representativo da obra gráfica, do produto e do design expositivo.

De acordo com o MUDE, assumem particular interesse os núcleos referentes à Agência Marca e à LETRA Design, com uma vasta documentação que permite compreender todo o processo projetual do trabalho realizado ao nível da identidade corporativa, linhas gráficas, embalagens e publicidade para muitas marcas nacionais ligadas à energia, transportes, vinho, banca, industria farmacêutica, limpeza, etc.

Também integra trabalhos realizados para exposições e eventos temporários.

O “Núcleo Carlos Rocha” compreende também uma vasta documentação sobre a sua ação enquanto professor e muitos títulos e informações sobre a história, a institucionalização e a vida associativa do design em Portugal.

O “Núcleo José Rocha” (1907-1982) dá a conhecer o trabalho deste pioneiro do design gráfico em Portugal, com particular importância no desenvolvimento da publicidade.