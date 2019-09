A diretora pedagógica do colégio, Cidália Ferreira, disse à agência Lusa que, embora a maioria continue a ser de nacionalidade portuguesa, seguida da inglesa, nos últimos anos “houve um aumento de estudantes brasileiros, chineses, franceses e russos”.

Quase a completar 35 anos de existência, esta escola leciona dois currículos – português e inglês — com o francês como língua complementar, mas ao longo dos anos sentiu a necessidade de “dar resposta à comunidade educativa” e, em 2013, iniciou o projeto de multilinguismo com a introdução do mandarim e russo e “um reforço do alemão”, explicou a diretora do colégio.

Christine Yang, é a responsável pelo ensino do mandarim disse que esta língua, falada por mais de mil milhões de pessoas, é importante e por isso procura motivar as crianças “para a sua aprendizagem”.

A professora de mandarim lembrou que sendo “uma das línguas mais faladas do mundo” torna o seu domínio “um passo em frente na carreira dos alunos”, dando-lhes mais oportunidades de encontrar “trabalho no futuro”, considerou.

Também a professora de russo defendeu que esta língua “pode abrir portas”, pois “ninguém sabe o que vai fazer amanhã”, disse Ganila Chichenkova, exemplificando que “alguém pode ir para a Rússia, até para dar explicações de português”, já que o português é, agora muito popular na Rússia.