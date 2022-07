As equipas de socorro receberam o alerta para o acidente às 11:31 e “o trânsito esteve cortado até às 12:15, altura em que começou a circular de forma condicionada, ficando totalmente normalizado cerca das 13:00”, disse a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

“Foi uma colisão entre quatro veículos, no IC27 [Itinerário Complementar 27], que provocou dois feridos considerados ligeiros, que foram transportados para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve”, afirmou a fonte do CDOS à agência Lusa.

As vítimas, precisou, são uma mulher e um homem, com 56 e 58 anos.

A mesma fonte situou que o embate envolvendo as quatro viaturas ocorreu no quilómetro 29, junto à ribeira do Alcoutenejo, numa zona que pertence ao concelho de Alcoutim, no distrito de Faro.

O IC27 liga atualmente Castro Marim à zona de Santa Marta, no concelho de Alcoutim, num troço de cerca de 40 quilómetros, que faz a ligação à Estrada Nacional 122, via que comunica Castro Marim a Vila Real de Santo António, a sul, e Santa Marta a Mértola, a norte.

Os planos para a sua expansão não foram ainda executados e incluem a ligação da zona de Alcoutim até Mértola e depois a Beja.

A prestar assistência no local do acidente estiveram cerca de 10 operacionais, com três viaturas, segundo a Proteção Civil.