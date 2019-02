Segundo a mesma fonte, a vítima mortal é um homem, de 75 anos, condutor do automóvel, que tinha sido transportado em estado grave para o hospital de Évora.

Do acidente resultaram ainda dois feridos graves e três ligeiros, que foram também transportados para as urgências do mesmo hospital, de acordo com os dados atualizados da GNR.

Os feridos graves são duas mulheres, uma de 33 anos, ocupante do veículo ligeiro de passageiros, e outra, de 75, que seguia na ambulância.

Os feridos ligeiros são três homens que seguiam na ambulância, o condutor, de 37 anos, bombeiro na corporação de Vila Viçosa, e dois civis, de 79 e de 55 anos.