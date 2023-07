A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 14:30, ocorreu ao quilómetro 10 da EN 118, na zona de Alcochete.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR precisou que a vítima mortal do acidente é um homem de 77 anos e era o condutor e único passageiro de um dos automóveis envolvidos no acidente.

Já os feridos graves, adiantou, seguiam no outro carro e são também homens, com 26 e 82 anos, sendo que o mais novo era o condutor do veículo e o outro passageiro.

Segundo a mesma fonte, a EN 118 mantinha-se às 17:15 cortada ao trânsito na zona do acidente.

A fonte da Proteção Civil disse que um dos feridos foi transportado pelos bombeiros para as urgências do Hospital de São José, em Lisboa, e o outro para a unidade hospitalar do Barreiro.

As operações mobilizaram 25 operacionais dos Bombeiros de Alcochete e Montijo, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por 10 veículos, incluindo duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER).