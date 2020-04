A Colômbia é o país com o maior número de migrantes venezuelanos no seu território (1,8 milhões), que fugiram da profunda crise política, económica e social que se vive no seu país.

Segundo o Ministério da Saúde colombiano, “a política de portas abertas da Colômbia” para migrantes envolve “um elevado custo em termos de recursos financeiros e humanos”, que aumenta quando acontece uma pandemia.

“O Governo nacional apela urgentemente à comunidade internacional para aumentar os recursos destinados a apoiar os esforços da Colômbia para ajudar os migrantes da Venezuela (…) em particular para superar a emergência greda pela covid-19″, disse o Ministério, em comunicado.

“Atualmente, diante da crise sanitário que o país e o mundo atravessam, a necessidade de aumentar as fontes de financiamento parece óbvia”, acrescenta o comunicado.