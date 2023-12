Combatentes de minorias étnicas que se opõem à junta no poder em Myanmar anunciaram hoje ter tomado a cidade de Namhsan, no norte do país, dias depois da China anunciar um cessar fogo obtido graças à sua mediação.

Os combates têm ocorrido perto da fronteira sino-birmanesa desde que, no final de outubro, o Exército de Arakan, o Exército da Aliança Democrática nacional de Myanmar (antiga Birmânia) e o Exército de Libertação nacional Ta´ang, lançaram uma ofensiva comum contra o poder militar central. A tomada de posições militares e de pontos fronteiriços vitais para o comércio com a China, por esta aliança, constitui, segundo analistas, o maior desafio militar colocado à junta desde que tomou o poder, em 2021, e derrubou o governo democraticamente eleito de Aung San Suu Kyi. Na quinta-feira, Pequim anunciou um cessar fogo entre a aliança de três grupos e o Exército de Myanmar. A tomada de Namhsan foi anunciada na sexta-feira, após o lançamento de um ataque na região há mais de duas semanas. Um porta-voz do Exército de Myanmar, o general Zaw Min Tun, declarou à televisão do Estado MRTV que os combates prosseguem ao redor de Namhsan. No total, a aliança de três grupos étnicos afirma ter tomado 422 bases e sete cidades ao Exército de Myanmar, desde 27 de outubro. A ofensiva galvanizou outros opositores à junta e os confrontos sucedem-se igualmente no este e oeste do país. Mais de meio milhão de pessoas foram obrigadas a fugir, de acordo com as Nações Unidas.