Um comboio Alfa Pendular descarrilou hoje na Linha do Norte, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, após colisão com uma máquina de trabalho, confirmou fonte da Proteção Civil do distrito de Coimbra ao SAPO24. Sem adiantar detalhes, fonte dos bombeiros de Soure explica apenas que o acidente "é grave".

O descarrilamento do comboio, que seguia no sentido Sul-Norte, ocorreu após o embate entre o Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, tendo o alerta sido dado às 15:30, afirmou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) à agência Lusa.

O embate terá ocorrido na zona de Casalinhos, concelho de Soure.

Segundo a mesma fonte, estão a ser mobilizados para o local 39 veículos com 110 operacionais.

"Há meios já no local e outros a caminho", disse fonte da ANPC, referindo que ainda não há dados sobre possíveis vítimas.