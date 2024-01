"O comboio a que faz referência teve, nesse dia, um incidente pontual (casas de banho não operacionais)", pode ler-se numa resposta da Renfe a questões da Lusa.

Casas de banho fora de serviço levaram a que um serviço do comboio Celta, que liga o Porto a Vigo, não se realizasse entre a cidade galega e Viana do Castelo há um mês, confirmou a CP à Lusa na semana passada.

"No passado dia 11 [de dezembro] o maquinista espanhol do comboio Celta recusou-se efetuar o serviço devido aos WCs se encontrarem fora de serviço", pode ler-se numa resposta da CP - Comboios de Portugal a questões da Lusa.

A operadora espanhola Renfe referiu à Lusa que "os passageiros foram transportados de Vigo a Viana do Castelo num serviço alternativo por estrada", tendo depois seguido para o Porto, numa altura em que o serviço era altamente requisitado devido às luzes de Natal na cidade galega.

"A Renfe facilita a mobilidade dos seus passageiros perante incidentes pontuais, já que o seu objetivo é que os clientes possam chegar ao seu destino", refere a ferroviária espanhola.

De acordo com a CP, na frota que efetua o serviço Celta (automotoras da série 592 alugadas à Renfe), "neste momento existem apenas três WC fora de serviço (dois dos quais a aguardarem substituição de reservatórios de águas que é uma peça cujo envio é da responsabilidade da Renfe)".

A ocorrência que levou à supressão do serviço de dia 11 "foi numa destas unidades que está a aguardar imobilização para substituição de um destes reservatórios", adiantando a CP que a automotora "tem circulado com um dos dois WC existentes a bordo fora de serviço".

"O outro WC, entretanto, ficou fora de serviço em Vigo. Após vinda da unidade à oficina, constatou-se estar com a sanita entupida com o resto do rolo de papel higiénico e bastantes encostos de cabeça dos bancos, por falta de civismo/vandalismo na utilização do mesmo", disse fonte da CP à Lusa.

A limpeza do comboio Celta em Espanha é da responsabilidade da Renfe, em Vigo, e em Portugal cabe à CP, sendo efetuada no Porto, adiantou a transportadora portuguesa.

Sobre este tema, perante várias questões colocadas pela Lusa, a empresa espanhola afirmou apenas que "os comboios Celta são um serviço prestado em colaboração da Renfe com a Comboios de Portugal (CP)".