Segundo uma informação divulgada pela empresa nas redes sociais, cerca das 8h00, a circulação mantinha-se suspensa na Linha de Cascais, na Linha do Douro, entre Régua e Marco de Canaveses, na Linha da Beira Alta, entre a Guarda e Celorico, e na Linha do Vouga, entre Águeda e Eirol, devido a uma queda de árvore.

Os efeitos da passagem da depressão Martinho causaram ainda constrangimentos na circulação ferroviária na Linha do Sado, que pelas 7h50 se fazia apenas entre Praias do Sado e Pinhal Novo, e no Ramal de Tomar, onde se faz apenas a partir do Entroncamento.

Os constrangimentos estendem-se à circulação ferroviária na Linha do Oeste, que está condicionada devido a quedas de árvores e chapas entre as Caldas da Rainha e Leiria, e à linha do Norte, condicionando a circulação de comboios entre a Bobadela e Alverca.

O mau tempo também obrigou a suspender a circulação dos comboios da Ponte 25 de Abril entre as estações de Coina e Roma-Areeiro, que, segundo a Fertagus, foi retomada pelas 7h25, mas com “atrasos significativos”.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), mais de 4.000 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas em Portugal continental entre as 0h00 e as 7h00, a maioria quedas de árvores e estruturas.

Portugal está sob efeito da depressão Martinho, que obrigou a avisos quanto ao vento, chuva e agitação marítima fortes.