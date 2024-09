OS HÁBITOS DOS RICOS

Se quiseres começar a criar riqueza, é importantíssimo começares o mais cedo possível. Mas com que dinheiro, perguntarás? Boa questão. Ainda antes de o dinheiro começar a aparecer, vários estudos apontam para algumas coisas que os (verdadeiros) ricos faziam habitualmente e que são comuns a todos eles. Curiosamente, muitos destes hábitos não têm nada que ver com dinheiro, mas sem estas atitudes simples e lógicas será muito mais difícil chegares lá.

Têm objetivos

Os que têm uma mentalidade de rico têm, desde muito cedo, objetivos claros e bem definidos. Sabem o que querem. Uma das curiosidades referidas em muitos estudos feitos sobre pessoas ricas é que têm o hábito de fazer listas de tarefas e de objetivos. O simples facto de colocares um objetivo (ou vários) num papel tem uma função transformadora na tua mente.

Um exercício clássico de workshops sobre como ter sucesso é pegar numa folha de papel e escrever – sim, escrever mesmo – 20 objetivos que vais querer atingir nos próximos anos. Vais ver que os primeiros 10 são simples, genéricos e básicos. O problema é quando tens de começar a ser mais específico. A tua mente vai ser obrigada a pensar no que realmente queres e a ordenar esses objetivos por prioridade. Experimenta fazer esse exercício. Eu espero.

Como chegas lá?

Depois de saberes o que queres, o passo seguinte, e que é óbvio para quem tem uma mentalidade de rico, é traçar um plano para lá chegares. Perante uma questão ou um problema, uma pessoa com mentalidade de pobre desiste e diz «Não é possível atingir esse objetivo», «Isso não é para mim», «É impossível» ou «É muito complicado»; enquanto alguém com mentalidade de rico perante a mesma situação ultrapassa todas essas inseguranças e pergunta‑se «O que eu teria de fazer para chegar lá?» ou «Que condições preciso de preencher para atingir o objetivo?».

Pega na lista dos teus 20 objetivos, escolhe um e pergunta a ti mesmo o que tens de fazer para lá chegares. E não desistas enquanto não tiveres um plano que tenha uma forte probabilidade de funcionar. Esta dica vai ser muito útil durante toda a tua vida, em todas as áreas.

Preferem ser pagos pelos resultados e não pelo tempo

Como já te disse, quer o rico quer o pobre só tem 24 horas por dia. Se optares por vender oito das tuas horas todos os dias, o máximo que poderás fazer é cobrar o máximo por cada uma delas ou tentar vender mais algumas para o mesmo patrão (horas extra) ou, tendo um segundo emprego, a outra entidade.

O segredo é virares o jogo e venderes resultados. Podes descobrir formas de venderes o mesmo serviço a várias empresas? Podes criar um serviço que se vende sozinho e que está sempre a gerar dinheiro, mesmo enquanto dormes? Vou dar‑te várias sugestões mais adiante neste livro.

Foco constante

Os ricos concentram‑se em objetivos precisos e não descansam enquanto não os atingirem. Não trabalham para atingir cinco objetivos ao mesmo tempo. Alguém com mentalidade de pobre quer comprar uma casa, um carro, ter férias, ser aumentado no trabalho, sonha com a reforma, quer dar o melhor aos filhos, mas também quer acompanhar o estilo de vida dos colegas, familiares ou vizinhos. O que achas desta estratégia de vida? Acreditas que vai conseguir atingir todos e com sucesso? Não.

Dependendo da tua idade, estabelece as tuas prioridades (uma, duas ou três) e foca‑te nelas. Algumas das tuas prioridades podem ser compatíveis e outras não. Por exemplo, podes ter o objetivo de tirares as melhores notas possíveis, seja qual for o teu grau de ensino, e, ao mesmo tempo, criares e reforçares o teu primeiro PPR. Podes ter o objetivo de perceberes com muita clareza como funcionam as criptomoedas, mesmo sem teres ainda dinheiro para investir.

Ao mesmo tempo que aumentas os teus conhecimentos, podes começar a juntar dinheiro para comprar o teu primeiro carro a pronto em vez de te aprisionares logo de início a um crédito. Faz a tal lista que mencionei há pouco e concentra‑te nos três principais que sejam compatíveis. Assim que atingires um, atira‑te ao seguinte. As tuas probabilidades de sucesso vão aumentar drasticamente.

Lembra‑te sempre de que quando falamos de dinheiro é mais eficaz encheres um balde de cada vez, do que cinco baldes ao mesmo tempo. E é mais motivador. Sentires satisfação no processo é também muito importante.

Não têm medo de falhar

No seguimento da atitude anterior vêm a iniciativa e o «fazer». Os planos são todos muito bonitos no papel, mas só quando começas a construir a casa é que percebes que afinal alguns dos passos que achavas difíceis até são simples de resolver, e outros que consideravas facilmente ultrapassáveis são mais complicados do que pensavas. É mesmo assim. É desta mentalidade do «Vou avançar e depois lido com as dificuldades» que nascem os empreendedores.

Quero que percebas que falhar é normal. Os profissionais de sucesso, sejam empresários ou não, não acertaram à primeira. Os teus ídolos falharam muitas vezes antes de chegarem onde estão agora, e continuarão a falhar no futuro (cada vez menos, esperamos nós e eles).

Se o Cristiano Ronaldo ou o Messi tivessem medo de falhar nunca marcariam golos. Tanto um como outro já falharam penáltis decisivos, mas isso faz de qualquer um deles um fracassado? Claro que não. Pensa na média do teu resultado final. Obviamente, deverá ser positiva, mas não deixes que seja o medo de falhar a impedir‑te de dar os primeiros passos.

No campo das finanças pessoais, refiro‑me, por exemplo, a iniciares o teu orçamento mensal, um investimento sem capital garantido, o teu primeiro fundo de investimento, PPR ou ETF, a compra de um imóvel para arrendar ou vender, ou coisas mais simples como tentares ter uma conversa séria sobre dinheiro com a pessoa com quem pensas partilhar a tua vida futura. Avança!

Livro: "Começa já" Autor: Pedro Andersson Editora: Contraponto Data de Lançamento: 12 de setembro de 2024 Preço: € 16,60

Cada problema tem uma solução

Quem tem uma mentalidade de pobre é especialista a descobrir problemas, mas quem tem uma mentalidade de rico está constantemente à procura de soluções. Não inventa desculpas.

Se não tem fontes de rendimento, tenta descobrir as que melhor se adequam ao seu perfil, aos seus conhecimentos e à sua disponibilidade de tempo. Se não sabe onde investir, lê, pergunta e investiga que alternativas tem e quais os riscos e benefícios de cada produto financeiro.

Um investimento não está a correr bem? Vai descobrir porquê e não fica a queixar‑se de um PPR que há dez anos não rende nada, por exemplo (sim, conheço adultos nesta situação).

Se estás a desenvolver a tua personalidade, tenta tornar‑te uma pessoa que não faz parte do problema, mas das soluções. São pessoas assim que as empresas procuram e que o país precisa.

Rodeiam‑se de pessoas melhores do que eles

As pessoas com mentalidade de rico compreendem que sozinhas nunca chegarão muito longe. Ou mesmo que cheguem, não conseguirão ficar lá muito tempo. Vários estudos dizem que somos uma média da personalidade dos nossos amigos e das pessoas que nos rodeiam. Se verificares que todas as pessoas à tua volta têm esta mentalidade de pobre, vais acabar por ser influenciado por elas, mesmo sem te aperceberes.

Procura e rodeia‑te de pessoas que sabem mais do que tu sobre dinheiro. Lê livros como este que estás a ler. Faz perguntas a colegas, conhecidos, familiares que investem e que tratam o dinheiro por tu.

Vais ficar surpreendido quando descobrires que quem tem realmente dinheiro não é quem anda com SUV BMW e Mercedes e esbanja dinheiro em férias de sonho, nem quem tem grandes casas e veste marcas de luxo. Alguns até terão, mas a maioria, para ter isso tudo, também tem enormes dívidas de crédito, ou então não tem nada em poupanças e investimentos. Se e quando os rendimentos deles baixarem, vão ficar com bens que lhes consomem todo o dinheiro e que desvalorizam com o tempo.

Se os teus amigos não querem saber de finanças pessoais e vivem o dinheiro de forma despreocupada e irracional, terás de criar uma espécie de barreira de proteção para não te deixares influenciar. Não tenhas medo de dizer «não» a escolhas que para ti não fazem sentido. Se eles não têm objetivos de futuro, tu tens.

Se, por outro lado, encontrares amigos e colegas que te ajudem a subir a montanha, mantém‑nos. Nós não somos bons em tudo. Não vejas os que são melhores do que tu como uma ameaça. Aproveita os conhecimentos deles para te tornares melhor pessoa e profissional.

Esforça-te por criares uma rede de networking que te permita oferecer o teu trabalho e serviços a pessoas que dão valor ao teu desempenho. Não tenhas medo de meter conversa com as pessoas e de fazer perguntas. Cria e mantém relações pessoais e profissionais com pessoas que possam ajudar-te no presente e no futuro. Isso vai ser fundamental mais à frente.

São curiosos

És curioso? Não descansas enquanto não descobrires a resposta à tua dúvida? Lês muito? Meditas no que lês? Então tens uma mentalidade de rico. Os ricos leem muito. É uma característica mencionada em praticamente todos os estudos sobre pessoas que se tornaram milionárias.

Como já te disse, este livro não tem esse objetivo. Nunca me ouvirás encorajar‑te a teres como objetivo ser milionário. Acredito até que esse objetivo não é muito saudável. Quero, sim, que tenhas uma vida financeiramente equilibrada e sem preocupações que te causem ansiedade. E isso é possível se começares cedo a investir nessa qualidade de vida. Ela não vai aparecer sozinha. Vais ter de ser tu a construí‑la.