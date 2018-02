A recomendação, dirigida à Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), visa “acautelar todas as expectativas geradas pela alteração do regulamento [do concurso das Marchas Populares de Lisboa] e pelas dúvidas na sua aplicação no tempo”, avançou à agência Lusa a deputada Ana Mateus, do grupo municipal do PSD.

Aprovado por unanimidade, o relatório da Comissão Permanente de Cultura foi realizado na sequência de uma petição, promovida pelo Ginásio do Alto do Pina e subscrita por 328 peticionários, a propor a participação da marcha do Alto do Pina no concurso de Marchas Populares de Lisboa 2018.

De acordo com a deputada do PSD Ana Mateus, o relatório defende que se deve “encontrar um ponto de equilíbrio” para que “nenhuma marcha venha a ser prejudicada, devido às interpretações do novo regulamento de 2017, que punha em causa a exclusão das três últimas marchas, saindo prejudicada a marcha do Alto do Pina”.

Outro dos aspetos apontados foi a interpretação da entrada em vigor deste novo regulamento, que “levantou interpretações divergentes entre os próprios marchantes, EGEAC e os representantes das mais variadas forças políticas, nomeadamente do grupo municipal do PSD”, indicou Ana Mateus.