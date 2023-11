A Comissão de Ética do Banco de Portugal considera que Mário Centeno cumpriu os deveres gerais de conduta e agiu com a reserva exigível, depois do governador ter sido proposto pelo atual primeiro-ministro para o substituir no cargo.

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, intervém na conferência de imprensa de apresentação do Boletim Económico de outubro no Museu do Dinheiro em Lisboa, 04 de outubro de 2023. ANDRÉ KOSTERS/LUSA Lusa