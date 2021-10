O que é a CPI e o que investiga?

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), presidida pelo senador Omar Aziz, investiga alegadas falhas e omissões do executivo brasileiro na gestão da pandemia.

A Comissão foi instalada no Senado brasileiro em abril passado e, desde então, tem apurado indícios de inúmeras irregularidades, que vão desde a defesa de fármacos ineficazes contra a doença por parte do Governo, até possíveis casos de corrupção na negociação de vacinas (nomeadamente o contrato para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin firmado pelo Brasil e a Bharat Biotech no valor de 1,6 mil milhões de reais).

Marcada por várias polémicas e revelações, a CPI da pandemia ouviu mais de 50 pessoas, entre ministros e ex-ministros, especialistas em Saúde, empresários, familiares das vítimas, entre outros, e abordou ainda alegadas falhas na gestão da pandemia, como a demora na aquisição de vacinas (ao ignorar mais de 100 e-mails da Pfizer), a crise de oxigénio em Manaus e até a disseminação de 'fake news'.

O relator, o senador Renan Calheiros, divulga esta quarta-feira as conclusões do documento que já chegou às páginas do The New York Times. De acordo com a publicação norte-americana, que teve acesso a uma versão preliminar, o relatório responsabiliza Bolsonaro pela morte de mais de 300 mil brasileiros.

Recorde-se que o país, um dos mais afetados pela pandemia, totaliza mais de 600 mil óbitos e 21,6 milhões de infeções pelo novo coronavírus. “Muitas dessas mortes eram evitáveis”, disse Renan Calheiros ao NYT.

Que crimes aponta o relatório?

Em declarações a vários órgãos brasileiros, o relator do documento afirmou a semana passada que o presidente do Brasil seria acusado de 11 crimes cometidos na condução da crise sanitária no país, entre os quais homicídio.

"Ela [a CPI] se instalou pela necessidade de se dar uma resposta à sociedade sobre de que forma o presidente da República participou ou não, se é responsável ou não pelo agravamento do número de mortes no Brasil e a conclusão da comissão é de que ele é, sim, responsável e tem que ser indiciado por tudo isso. A perspetiva é que nós utilizemos 11 tipos penais de crimes diferentes em função das condutas do presidente da república", disse Renan Calheiros à BBC Brasil.

No entanto, esta madrugada, os senadores decidiram retirar do relatório os crimes de homicídio por omissão e genocídio de indígenas.

"O genocídio não era consenso, não havia consenso de ninguém, entre juristas não havia consenso. Entre nós senadores, eu mesmo disse que tinha que ser convencido. O mais importante dessa reunião é que saímos unificados", afirmou o presidente da CPI, senador Omar Aziz, citado pelo G1 (Globo).

Os outros crimes atribuídos ao presidente permanecem no documento. De acordo com a publicação, Bolsonaro será acusado de nove crimes:

Epidemia com resultado em morte;

Infração de medidas sanitárias;

Utilização irregular de verbas públicas;

Incitação ao crime;

Falsificação de documento particular;

Charlatanismo;

Prevaricação;

Crime contra a humanidade;

Crime de responsabilidade.

Que outros nomes surgem no documento da CPI?

No total, e de acordo com a Folha de São Paulo, o documento com mais de mil páginas deve propor que cerca de 70 pessoas e duas empresas (a Precisa Medicamentos e a VTC Log) sejam indiciadas.

Além de Bolsonaro, ministros, ex-ministros, deputados e os filhos do presidente (o senador Flávio, o deputado Eduardo e o vereador Carlos) também deverão constar no relatório final.

O El País Brasil escreve que sob a mira da CPI estão ainda o deputado federal e ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS), o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e os médicos Nise Yamaguchi e Paolo Zanotto, suspeitos de integrarem o chamado gabinete paralelo.

Esse grupo, que atuou informalmente junto do Ministério da Saúde nas decisões relacionadas ao combate à pandemia, terá influenciado políticas públicas ‘negacionistas’ e é acusado de contribuir para a disseminação de 'fake news' sobre a doença, de promover tratamentos sem comprovação científica, como a hidroxicloroquina, e de defender a "imunidade de rebanho" em detrimento do distanciamento social e da vacinação em massa.

O que segue à leitura do relatório?