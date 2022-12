A multinacional Amazon chegou hoje a um acordo com a Comissão Europeia sobre alterações às práticas de negócio, encerrando as investigações sobre abuso de posição no mercado, anunciou o executivo comunitário.

A Comissão Europeia aceitou os compromissos apresentados pela Amazon em julho a Bruxelas sobre a utilização de dados não públicos de vendedores e também sobre uma possível parcialidade na concessão aos vendedores do acesso à sua Buy Box e ao seu programa Prime, segundo um comunicado da Comissão. Com este processo, a Amazon corria o risco de uma multa de até 10% da sua faturação global se fosse considerada culpada de violar as regras da concorrência da UE. Em 2020, a Comissão Europeia acusou a Amazon de usar a sua dimensão, poder e dados para incrementar a venda dos seus próprios produtos e ganhar uma posição injusta de vantagem sobre os comerciantes rivais que vendem na sua plataforma online.