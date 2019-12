Numa Comissão liderada pela primeira vez por uma mulher, a alemã Ursula von der Leyen, Elisa Ferreira é também a primeira mulher portuguesa a assumir o cargo de comissária europeia, para um mandato de cinco anos.

Quatro dias depois de ter recebido finalmente o voto favorável do Parlamento Europeu, o novo executivo comunitário inicia hoje o seu mandato precisamente no mesmo dia em que se celebra o décimo aniversário da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, assinado em Lisboa em dezembro de 2007, durante a anterior presidência portuguesa da UE, decorrendo em Bruxelas uma curta cerimónia para assinalar a efeméride.

No curto evento, realizado na Casa da História Europeia, na capital da UE, participam a presidente da Comissão, Von der Leyen, e ainda o novo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que também inicia hoje o seu mandato, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e a nova presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

Hoje, o primeiro-ministro português, António Costa, apelou para que as instituições europeias e os Estados-membros aproveitem o “vasto potencial por explorar” do Tratado de Lisboa para desenvolver políticas que respondam aos anseios dos cidadãos.

“Às instituições europeias e aos outros Estados-membros, deixo um apelo para que, em vez de embarcar em reformas institucionais estéreis, aproveitemos o vasto potencial por explorar do Tratado para desenvolver políticas que respondam aos legítimos anseios dos nossos cidadãos”, escreveu António Costa na sua conta oficial na rede social Twitter.

Na mensagem, o primeiro-ministro convidou ainda os Estados-membros a “celebrar a União Europeia como comunidade de valores”, o espaço “comum de paz, democracia, liberdade e prosperidade partilhada”.

A ‘Comissão Von der Leyen’, que sucede à ‘Comissão Juncker’, deveria ter iniciado funções em 01 de outubro, mas o ‘chumbo’ de três comissários designados pelo Parlamento Europeu provocou um atraso de um mês no processo, que ficou concluído finalmente na passada quarta-feira, com a assembleia a aprovar, em Estrasburgo, o conjunto do colégio, com 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções, num total de 707 votos expressos.