No âmbito da resposta europeia à covid-19, o Partido Socialista está a promover um ciclo de conversas online com os seus eurodeputados.

Hoje foi a vez de Pedro Marques responder às perguntas dos portugueses em direto — aqui e na página de Facebook do PS na Europa, onde poderá deixar as suas questões.

O tema desta quinta-feira no ciclo "9 temas, 9 debates e 9 deputados" é "Economia".

Pedro Marques foi Ministro do Planeamento e das Infraestruturas do governo de António Costa e anunciado como cabeça-de-lista do PS às eleições europeias de 2019, tendo sido eleito até 2024.

Para a União Europeia, Pedro Marques defende um orçamento para a Zona Euro e regressa à ideia de uma Europa a várias velocidades, com os Estados-membros a avançarem em grupos em diferentes áreas.

O ex-ministro promete lutar com todas as forças para melhorar a proposta de orçamento plurianual da Comissão Europeia para 2021-2027, que corta os fundos a Portugal em cerca de 7%.

No Parlamento Europeu, é membro da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão do Desenvolvimento Regional.