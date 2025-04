Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

Face às recentes dificuldades em emitir vistos para os imigrantes à procura de trabalho que chegam a território nacional, o Governo apresentou uma nova forma para acelerar a emissão de vistos, num protocolo apresentado no início do mês de abril.

Com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a AIMA ficou com cerca de 450 mil processos pendentes, tendo, por isso, maior urgência na resolução do problema, refere o Público.

O principal objetivo da medida é facilitar o processo de contratação de trabalhadores estrangeiros, principalmente para grandes empresas.

A partir de hoje, as empresas podem pedir vistos para os trabalhadores imigrantes através da chamada via verde, mas existem regras.

Como funciona a via verde?

Ao aderir a este protocolo, as empresas vão ter de oferecer um contrato de trabalho válido, dar formação profissional e aulas de língua portuguesa e, ainda, garantir alojamento. Assim, é exigido que o recrutamento seja ético.

Se tudo estiver de acordo com a lei, o visto de trabalho será aprovado no prazo máximo de 20 dias.

Qual é o procedimento?

A entidade empregadora é quem deve fazer o requisito por e-mail à Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP) com toda a documentação necessária para iniciar o pedido de visto; O processo é encaminhado para o posto consular competente, que agenda o atendimento dos candidatos para a entrega dos documentos originais; Após a entrega, o pedido é analisado e dá-se início ao processo de emissão do visto; Numa fase seguinte, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e a Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros (UCFE) emitem os pareceres necessários para a concessão do visto; Por fim, os postos consulares tomam a decisão final e comunicam o desfecho ao requerente.

Quem pode pedir o visto?

No artigo 12.º da proposta, é dito que podem aderir à medida:

Confederações ou associações patronais e as confederações empresariais;

Associações empresariais com pelo menos 30 associados e cujo volume de negócio dos seus associados seja igual ou superior a 250 milhões de euros;

Empresas que cumpram, cumulativamente, quatro requisitos: “empregarem directamente 150 ou mais trabalhadores; terem um volume de negócios igual ou superior a 25 milhões de euros; possuírem declaração de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária; possuírem um código de certidão permanente válido”.

Importe reforçar que o contrato de trabalho estabelecido tem de ser válido e, para isso, os trabalhadores estrangeiros têm de ter todos os requisitos legais reunidos, tornando o processo ainda mais demorado.

Quais são os documentos exigidos?

Para poder requisitar um visto de trabalho é necessário apresentar:

Passaporte válido e em vigor

Comprovativo do NIF

Comprovativo do NISS, se já tiver sido atribuído

Um contrato de trabalho

Seguro de saúde

Seguro de viagem

Quando têm de ser emitidos os vistos?

Os vistos deverão ser emitidos no prazo de até 20 dias após o atendimento do requerente no posto consular.

O visto pode ser suspenso?

Segundo o documento publicado pelo Governo, está previsto que a AIMA, “sob proposta ou após consulta da DGACCP e da UCFE/SSI, e com fundamento em motivos relevantes de segurança ou de dificuldades sérias na pressão sobre a capacidade de resposta de serviços públicos essenciais, poderá suspender a aplicação” da chamada via verde. Uma suspensão que poderá ser aplicada “à totalidade ou parte dos territórios de origem”.

No entanto, ser o protocolo for suspenso, os vistos que já tiverem sido emitidos ao abrigo deste regime especial continuam válidos.

Quem é responsável pelo acordo?

Este acordo é assinado entre associações empresariais e várias entidades públicas, como:

A Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP);

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA);

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP);

A Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros (UCFE/SSI).

Quais as consequências para os empregadores que não cumprem as regras do protocolo?

Se uma entidade empregadora não cumprir os compromissos assumidos no âmbito da “via verde” para a imigração, poderá ser suspensa ou excluída do protocolo.

A AIMA tem até cinco dias úteis para atuar caso se verifique alguma ilegalidade e, como efeito, suspender a participação da empresa.

Dependendo da gravidade da infração, essa suspensão pode levar à exclusão definitiva do regime especial de contratação internacional.