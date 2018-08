O presidente da autarquia, Fernando Queiroga, afirmou hoje à agência Lusa que este incentivo, atribuído no âmbito do programa "Enxoval do Bebé", não chega para fazer aumentar a natalidade no município, mas “é um prémio para as famílias”.

Desde 2009 que a autarquia entrega o “Enxoval do Bebé” com o objetivo de minimizar os encargos dos pais e, simultaneamente, incentivar os casais naturais e residentes no município a terem um ou mais filhos.

Neste período nasceram, segundo Fernando Queiroga, cerca de 400 crianças no concelho.

Na quarta-feira, vai ser entregue o apoio monetário de 1.000 euros a 17 bebés nascidos no concelho no primeiro semestre de 2018, mas, a ajuda da autarquia estende-se ainda ao pagamento de creches e ajudas para aquisição de fraldas e leite.

“Este subsídio é um prémio para que as pessoas cá fiquem e ajuda a aumentar a qualidade de vida das famílias. Nós temos a noção de que não é por darmos mais 1.000 euros que as famílias vão ter filhos”, referiu.

Fernando Queiroga adiantou que a grande ajuda à fixação dos jovens no concelho e consequente ao nascimento de mais bebés, tem sido a criação de emprego.