Hoje, conversamos com um verdadeiro inventor! Hugo Plácido da Silva, professor no Instituto Superior Técnico e investigador no Instituto de Telecomunicações, trabalha na área dos "invisibles". Se não sabe o que são, oiça o nosso episódio.

A tecnologia que levamos connosco também nos ajuda a detectar problemas de saúde. O Hugo trabalha precisamente na integração destes dispositivos nos vários aparelhos que usamos todos os dias, para conseguir detectar em tempo útil problemas sérios.

Ao longo do episódio descobrimos vários sítios onde os detectores poderão vir a esconder-se nos próximos anos: estão nos carros, nos bolsos e nas casas de banho.

Se quiser descobrir mais — e prometemos que alguns deles são surpreendentes! — oiça o episódio.