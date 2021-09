Por cada cinco casos de covid-19 em enfermaria, quatro não tinham o esquema vacinal completo. No caso dos doentes em Unidades de Cuidados Incentivos, em cada 15 casos, 14 não tinham o esquema vacinal completo.

Transmissibilidade, efetividade da vacina contra a Covid-19 e cenários para o outono-inverno

Verifica-se uma "redução do número de R(t) muito acentuada". "Nunca tivemos com valores tão baixos de R(t) sem medidas de restrição muito acentuadas", salientou Baltazar Nunes, epidemiologista do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge.

Este valor varia entre 0,80 e 0,84 em todas as regiões do continente.