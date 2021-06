A PSP vai trabalhar em articulação com a Polícia Municipal durante os Santos Populares, em Lisboa, bem como com as juntas de freguesia, associações e coletividades que costumam estar envolvidas nos festejos, foi referido em conferência de imprensa. O objetivo é "que ninguém tenha a tentação de abrir as suas portas para criar ajuntamentos", já que os arraiais estão proibidos.

Recorde-se que depois de ter sido anunciado que as marchas populares não vão desfilar pela Avenida da Liberdade, a Câmara de Lisboa anunciou que não iria autorizar a realização de arraiais populares devido à pandemia de covid-19, com Fernando Medina a apelar aos cidadãos para que compreendam a situação e evitem aglomerações.

As autoridades frisaram também as questões relativas ao consumo de álcool, proibido na via pública. "A polícia não deixará de promover os autos". Até ao momento, na área metropolitana, já foram registados 15 mil autos neste sentido, durante a pandemia.

"As pessoas não devem sair de casa e deslocar-se para estas zonas, especialmente as do coração da cidade, porque vai haver fortes restrições a partir das 19h00 de dia 12 [sábado] e até às 2h00 ou 3h00 da manhã de dia 13, domingo. A polícia vai colocar grades a fazer esse condicionamento e essas limitações, sempre com uma lógica proporcional, de acordo com a dinâmica e mobilidade das pessoas", foi explicado.

Os restaurantes estarão a funcionar até às 22h30, com meia hora de tolerância para as pessoas poderem abandonar os estabelecimentos e regressar a casa, pelo que "sempre que a polícia encontrar zonas de grande afluência e de ajuntamentos que violem as regras", a PSP vai "de forma reativa e preventiva", condicionar esses acessos com grades ou fitas. A título de exemplo, foram indicados os bairros de Alfama, Madragoa e Bairro Alto como tendo possíveis acessos condicionados em caso de muita afluência, com exceção para as pessoas que são residentes.

Tal como nos anos pré-pandemia, a Polícia Municipal vai "fazer a limitação dos miradouros", já que são locais de grande afluência. "Neste momento, o que se exige é que todos cumpramos as regras e temos de fazer este grande esforço individual, sabendo que isto é uma grande contrariedade à vida social — mas neste momento vivemos todos o maior desafio das nossas vidas, que é inverter o quadro pandémico para rapidamente retomar a vida social que todos pretendemos", foi alertado.

Alertando que este não é um esforço apenas das autoridades, a PSP frisou que cabe a cada pessoa respeitar as regras em vigor, deixando ainda uma palavra de agradecimento a todos os cidadãos que "têm ligado para a polícia para fazer denúncias de vários locais onde existe consumo de bebidas alcoólicas e concentração de pessoas em violação das regras de etiqueta sanitária, mais concretamente a falta de distanciamento e a ausência de máscara".