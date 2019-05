Depois de terem tido estreia absoluta no Teatro Camões, em Lisboa, na última semana, a companhia nacional vai levar as duas novas peças dos coreógrafos Rui Lopes Graça e Victor Hugo Pontes a Almada, nesse dia, às 21:30, no espetáculo "Novas Criações".

"Annette, Adele, e Lee" é uma criação conjunta com conceito de Rui Lopes Graça e de João Penalva, com coreografia do primeiro e o artista plástico a assinar o espaço cénico e figurinos.

Tem ainda som de David Cunningham e desenho de luz de Nuno Meira.

De acordo com a sinopse desta nova coreografia, os três nomes próprios que constituem o título são os nomes dos três bailarinos de sapateado que, contratados para dançar num estúdio de gravação de som, deram origem ao material com que David Cunningham compôs o som para este bailado.

O espetáculo não mostra uma narrativa, mas o resultado da junção de interpretações de sapateado e de bailarinos de formação clássica.