Segundo o aviso hoje publicado em Diário da República (DR), a formalização das candidaturas tem um prazo de 10 dias a contar da sua publicação.

Os futuros elementos da brigada de sapadores florestais da CIM-BSE, que tem sede na Guarda, terão responsabilidade na instalação e manutenção da rede primária de defesa da floresta contra incêndios, nas ações de consolidação e pós-fogo, bem como nas ações de estabilização de emergência.

Ficarão ainda responsáveis pela realização de ações de silvicultura de caráter geral e de silvicultura preventiva no âmbito dos incêndios florestais, na vertente da gestão de combustível florestal, com recurso a técnicas manuais, moto manuais, mecânicas ou pelo uso de fogo controlado, entre outras.

O aviso publicado hoje no DR indica que serão também responsáveis pela manutenção e proteção de povoamentos florestais, no âmbito da gestão florestal e do controlo de agentes bióticos nocivos; pela manutenção e beneficiação de infraestruturas de defesa da floresta e apoio à gestão florestal; e pela sensibilização das populações para as normas de conduta em matéria de proteção florestal, nomeadamente no âmbito do uso do fogo, da limpeza das florestas e da fitossanidade.