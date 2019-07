Trata-se de uma obra inserida no projeto “Intervenções Estruturais e Controlo de Cheias nos rios Vouga e Antuã”, cofinanciado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

A empreitada consiste no reperfilamento do leito e margens do Rio Vouga, numa extensão de 6,3 quilómetros, nas localidades de São João de Loure, Angeja e Frossos, do Município de Albergaria-a-Velha, e Eixo e Esgueira, do Município de Aveiro.

As cheias dos últimos invernos fizeram o Rio Vouga galgar as margens e inundar os campos agrícolas adjacentes, fragilizando e causando rombos nos taludes das margens, e mesmo nos terrenos adjacentes.

A intervenção de requalificação do troço do Rio, hoje anunciada, além da reposição dos taludes vai permitir o aumento da capacidade de escoamento e secção de vazão.

“Esta intervenção integra-se numa estratégia de investimento contínuo no Rio Vouga, envolvendo, neste caso, as Câmaras de Aveiro e Albergaria-a-Velha, com o apoio da Administração da Região Hidrográfica do Centro da Agência Portuguesa do Ambiente (ARHC-APA), sendo o trabalho coordenado pela Comunidade Intermunicipal.