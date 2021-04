O primeiro-ministro, António Costa, esteve reunido com os sete presidentes de Câmara dos concelhos que têm valores acima dos 240 casos por 100 mil habitantes, de forma a analisar o que é necessário "para evitar que alguns concelhos tenham de regredir" no processo de desconfinamento.

Analisada a situação, chegou-se à conclusão que estes locais englobam "surtos com origem em situações onde há concentração de pessoas em habitação precária temporária, associada a grandes obras públicas em curso, colheitas ou trabalhos em unidades industriais", explicou António Costa.

Neste sentido, o primeiro-ministro anunciou a "necessidade de articular agora ações específicas", de forma a "criar melhores condições sanitárias nesses locais de residência". Além disso, vão ter início "ações de testagem massiva, tendo em vista detetar nesses focos pessoas que estão infetadas para quebrar cadeias de transmissão".

Concelhos acima do limiar de risco

Vinte e seis concelhos estão acima do limiar de risco de incidência da covid-19, podendo não avançar no desconfinamento caso a situação se mantenha na próxima avaliação do Governo.

De acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde de segunda-feira, estes concelhos registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 120 casos por cada 100 mil habitantes, sete dos quais estão mesmo acima dos 240 novos casos por 100 mil habitantes.

Estão neste patamar acima dos 120 por 100 mil habitantes os concelhos de Alandroal (200), Albufeira (161), Lagoa (141), Machico (500), Portimão (308), Ribeira Brava (225), Ribeira de Pena (283), Rio Maior (334), Santa Cruz (183), Beja (134), Borba (134), Câmara de Lobos (154), Carregal do Sal (302), Marinha Grande (203), Moura (474). Soure (123), Cinfães (175), Figueira da Foz (121), Figueiró dos Vinhos (180), Funchal (137), Odemira (316), Penela (167), Ponta Delgada (178), Ponta do Sol (151), Vila do Bispo (213) e Vimioso (174).

Destes concelhos sete têm valores acima dos 240 casos por 100 mil habitantes.