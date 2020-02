Este ano haverá novamente abertura de programas plurianuais (os últimos foram em 2017) de apoio à exibição em festivais e circuitos alternativos, com 2,4 milhões de euros, e apoio à formação de públicos nas escolas, com 570 mil euros.

Estão também incluídos 300 mil euros de apoio ‘Ad Hoc’, para projetos e iniciativas pontuais que não se encaixam nos restantes programas, 300 mil euros para o fundo de coproduções luso-francês e 50 mil euros para um protocolo de coprodução internacional com Itália.

Questionado pela agência Lusa, sobre a retirada do protocolo de coprodução entre Portugal e o Brasil, tanto do atual programa de apoio de 2019 como do de 2020, fonte do ICA disse apenas que “as conversações estão em curso”.

Juntamente com o calendário de programas e subprogramas, o ICA já publicou também as listas dos júris que decidirão que entidades serão financiadas.

As listas de júris foram apreciadas em reunião ordinária da Secção Especializada de Cinema e Audiovisual do Conselho Nacional de Cultura no passado dia 24 de janeiro.