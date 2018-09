A ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro iniciou, em agosto, o serviço gratuito de recolha porta a porta" de resíduos dos estabelecimentos comerciais de Condeixa-a-Nova, anunciou hoje a autarquia deste concelho do distrito de Coimbra.

"Com o objetivo de aumentar a quantidade e a qualidade do lixo reciclável, a ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, em colaboração com o município de Condeixa, iniciou a 20 de agosto o serviço de recolha seletiva multimaterial porta a porta dedicada aos estabelecimentos comerciais (setor não-doméstico)", revelou a autarquia.

Segundo Nuno Moita, presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, trata-se de "um sistema já experimentado noutros países e com resultados muito relevantes ao nível da quantidade de lixo indiferenciado que é enviado para aterro, que baixou drasticamente após a introdução das novas regras".

O autarca avisa que o sucesso deste novo sistema "depende muito da colaboração" dos munícipes", apelando à adesão e empenho de todos.

Segundo a autarquia, no primeiro contacto realizado junto de cada estabelecimento comercial foi apresentado o modo de funcionamento deste novo serviço gratuito e procedeu-se à entrega de sacos de plástico, nas cores respetivas de cada um dos fluxos (papel/cartão, vidro e embalagens), de modo a permitir o acondicionamento separado dos resíduos.

Nesta primeira fase, a recolha de resíduos destinados à reciclagem será realizada três vezes por semana (recolha de papel/cartão e de embalagens será realizada às segundas e quintas feiras e a do vidro aos sábados).

No momento da recolha, serão entregues aos utilizadores novos sacos, em quantidade adequada às suas necessidades, esclarece a autarquia.

A introdução deste novo sistema pretende reduzir a produção de lixo indiferenciado e aumentar a recolha seletiva, abrindo caminho para a implementação, no setor não-doméstico, de um sistema de recolha de resíduos baseado no sistema PAYT - Pay as You Throw (Paga pelo que deita fora).

"Desta forma, em breve será possível aderir a um novo tarifário PAYT, mais justo e equitativo, que beneficia quem menos lixo indiferenciado produz. A nova tarifa deixará de estar indexada ao consumo de água, como acontece atualmente, passando a estar associada ao volume de resíduos indiferenciados", garante a autarquia.