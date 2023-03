Abdul Bashir, autor do ataque ao centro Ismaili em Lisboa, contou as condições que vivia no campo de refugiados de Lesbos, na Grécia. Num vídeo originalmente publicado pela Red SOS Refugiados Europa, que o Observador replica no seu Youtube, no dia 17 outubro de 2021, Bashir explicava: "As minha condições de vida são muito difíceis. Perdi a minha mulher num incêndio, cinco messes após a chegada a Lesbos"

Bashir confessa que durante um ano comunicou o seus "problemas muitas vezes por e-mail, fax e telefone ao gabinete de asilo, ao Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)".

Bashir também revela, no vídeo, que "sabe escrever um email" e fala "inglês", tendo-se licenciado em engenharia de telecomunicações. No final do vídeo, desabafa com a frase: "Toda a gente me disse para esperar".

De recordar que em setembro de 2020 um grande incêndio ocorreu no campo de refugiados em Lesbos.