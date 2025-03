O momento ocorreu numa altura em que o país está a ser atingido por tempestades.

Pelo menos 40 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em tempestades violentas, tornados e incêndios florestais que atingiram o centro e o sul dos Estados Unidos no fim de semana.

“Estamos a monitorizar de perto os tornados e as tempestades severas que atingiram muitos estados do sul e do centro-oeste", escreveu, no domingo, o presidente norte-americano, Donald Trump, na sua rede social Truth Social.

“A Guarda Nacional foi enviada para o Arkansas, e a minha Administração está pronta para apoiar as autoridades locais nos esforços para ajudar as comunidades a recuperar dos danos”, acrescentou.

O estado do Missouri, onde foram registadas 12 mortes, foi o que mais sofreu com as baixas pressões, que deixaram um cenário de devastação, incluindo edifícios completamente destruídos, camiões capotados nas estradas e árvores arrancadas.

“Os danos são avassaladores”, disse o governador do Missouri, Mike Kehoe, em comunicado, após visitar as áreas mais afetadas.

“Casas e empresas foram destruídas, comunidades inteiras estão sem energia e o caminho para a recuperação não será fácil”, referiu.

As mesmas cenas foram observadas em vários estados da região. Oito pessoas morreram no Kansas, na sequência de uma tempestade de areia, seis no Mississipi e quatro no Oklahoma, que foi atingido por vários incêndios, indicaram as autoridades locais.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos registou quase 1.800 tornados em todo o país em 2024, o segundo número mais elevado desde 2004.