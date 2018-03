O condutor que entrou hoje em contramão no Itinerário Complementar 17 - CRIL, junto ao Parque de Campismo de Monsanto, em Lisboa, é suspeito de ter fugido à polícia depois de ter sido intercetado, em Monsanto, a transacionar haxixe.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP explicou à agência Lusa que duas viaturas foram intercetadas, em Monsanto, com um ocupante cada uma, no momento em que os dois homens estariam a transacionar haxixe. Na ocasião, um dos suspeitos fugiu e entrou em contramão no IC17, provocando um acidente que envolveu quatro automóveis, do qual resultou um morto e dois feridos.

No interior das duas viaturas - a que foi intercetada em Monsanto e a que se colocou em fuga - foram “encontrados vários quilos de haxixe”, contou à Lusa outra fonte policial, acrescentando que não houve perseguição, pois o suspeito "entrou em contramão" na CRIL, provocando um choque frontal.

A PSP deteve o condutor da viatura que se manteve em Monsanto, um homem português de 33 anos.

O homem que se colocou em fuga, de 43 anos e de nacionalidade espanhola, acabou por ser transportado “em estado grave” para o Hospital de Santa Maria, na sequência do acidente, estando sob custódia policial.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tinha dito anteriormente à Lusa que uma das vítimas, “um homem com cerca de 50 anos, veio a falecer no local” e que do acidente resultou ainda um ferido grave, um homem de 60 anos que foi transportado para o Hospital de Santa Maria, e um ferido ligeiro, encaminhado para o Hospital de S. Francisco Xavier.

Fonte policial indicou posteriormente que a vítima mortal é um homem de 60 anos que seguia sozinho na sua viatura.

O Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa explicou que o acidente ocorreu no sentido sul-norte, cerca das 14:40, e obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos da Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL).

O trânsito foi, entretanto, reaberto no sentido Benfica-Algés cerca das 16:50, continuando encerrado no sentido contrário.