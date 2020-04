"Dado o impacto global e contínuo da covid-19, não é possível manter a COP26 ambiciosa e inclusiva em novembro de 2020", informou o governo britânico no seu site, acrescentando que a COP26 (formalmente conhecida como a 26.ª Conferência das Partes) realizar-se-á em 2021 em Glasgow, mas em data ainda designar.

A decisão de adiar a COP26 foi tomada pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, pela Grã-Bretanha e Itália, país que deveria acolher alguns eventos preparatórios.

O primeiro-ministro escocês, Nicola Sturgeon, escreveu na rede social Twitter que foi uma "decisão dececionante, mas absolutamente correta, pois todos os países estão concentrados na luta contra o coronavírus".

A Arena de Glasgow, que deveria receber o evento, foi apontada como o local escolhido para a instalação de um hospital temporário para pacientes com covid-19.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, definiu como prioridade as alterações climáticas, mas o mandato da Grã-Bretanha no comando da conferência teve um início instável e atribulado, mesmo antes do surto da pandemia da covid-19.

Em janeiro, Boris Johnson demitiu Claire O'Neill, uma ex-ministra que tinha sido nomeada, no ano passado, para liderar o evento e que foi substituída pelo Secretário de Estado para Negócios, Energia e Estratégia Industrial, Alok Sharma.

"Vamos continuar a trabalhar incansavelmente com os nossos parceiros para enfrentar a crise climática e estou ansioso por agendar uma nova data para a conferência", afirmou Alok Sharma.