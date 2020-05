“Esta é uma baía frágil neste momento. Anos de ocupação, mais concretamente no século XX, foram muito cruéis com a baía. Em termos de aterro, ela perdeu um terço do seu espelho de água. Ao longo do século XX ocorreram uma série de descargas de efluentes químicos que tiveram impacto na sua biodiversidade”, afirmou Lise Sedrez, cuja tese de doutoramento teve como objeto precisamente a própria baía de Guanabara.

“Além disso, uma falta de planeamento habitacional na baía, no século XX, fez com que a população em seu redor não tenha tido, e não tenha hoje, sistemas de tratamento de esgoto. Então, uma boa parte do esgoto ‘in natura’ é ainda despejado diretamente na baía”, acrescentou a brasileira à Lusa, meses antes da pandemia, e de a bía voltar a ter águas mais limpas.

O mesmo acontece agora com a praia de Botafogo, sede do clube de iates do Rio de Janeiro e uma das mais contaminadas da cidade, que registou hoje um panorama completamente diferente.

Embora o lixo ainda possa ser visto a flutuar nas águas, a poluição deixada pelo combustível dos barcos – e os seus contínuos derrames – diminuíram substancialmente com a descida do tráfego marítimo, tanto na baía, como na praia de Botafogo.

Até domingo, o Brasil totalizou 16.118 óbitos e 241.080 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia no país.

O Rio de Janeiro, terceiro estado com maior número de casos confirmados, registava no domingo 22.238 casos de infeção e 2.715 vítimas mortais.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 316.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.