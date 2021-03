De acordo com a consultora PSE, especialista em ciências de dados, a mobilidade dos portugueses na última sexta-feira, 5 de março, aumentou. Neste dia 59,3% dos portugueses saíram à rua, registando o maior valor de mobilidade desde o dia 15 de janeiro. Desde o dia 22 de janeiro que a tendência tem sido de uma maior mobilidade nas sextas-feiras. Segundo a PSE, há um sinal claro de que o segundo confinamento "está em erosão".

“Sinal claro de que o segundo lockdown está em erosão é o aumento da frequência de vezes com que saímos de casa, em cada semana. Se na semana 4 e 5 apenas 12% das pessoas saiam de casa em 6 ou 7 dias, esse valor aumentou para 20% na semana 8. Na realidade, os dados do Painel PSE indicam que na semana 8 já houve cerca de 40% da população que saiu de casa 4 ou mais dias durante uma semana”, refere o relatório do Painel de Mobilidade PSE 2021, citado pelo Expresso.

O documento indica também que o dia de maior mobilidade é durante o final de semana.

"As sextas-feiras são sempre dias de maior mobilidade. Essa tendência é também verdade no contexto de pandemia e em especial neste segundo lockdown. Acontece que o desconfinamento muito suave que registamos tem na sexta o dia onde a mobilidade é maior. E a mobilidade à sexta, tem vindo sempre a aumentar nos últimos meses”, refere o mesmo relatório.

Numa altura em que muito se refere a fadiga pandémica, os dados apontam para um maior desconfinamento por parte dos portugueses, que pode ser confirmado por uma tendência de maior mobilidade nos dados semanais.