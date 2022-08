Em nota publicada no website da Presidência da República, faz-se saber que o Presidente da República promulgou hoje o Diploma que altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença Covid-19".

Durante o briefing do Conselho de Ministros, decorrido esta quinta-feira, a ministra da Saúde anunciou que "atendendo à manutenção da evolução favorável, com uma tendência controlada da utilização dos cuidados de saúde e também com a informação cientifica disponível, [o Conselho de Ministros] entendeu ser adequado pôr fim à obrigatoriedade de utilização de máscaras ou viseiras nos transportes públicos de passageiros e também em táxis e TVDE”.

Marta Temido explicou ainda que o fim da obrigatoriedade do uso da máscara de proteção se estende aos aviões e às farmácias de venda ao público. No entanto, Marta Temido ressalvou que continua a ser necessário usar máscara nos hospitais e em lares de idosos.

“Mantém-se a obrigatoriedade de utilização de máscaras em estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, face à particular exposição das pessoas que a eles recorrem, e nos estabelecimentos residenciais para idosos e estruturas semelhantes”, sublinhou.

Falta saber quando é que esta medida entra em vigor, sendo que Marta Temido referiu que dependeria da rapidez com que o Presidente da República aprovasse o diploma, que ainda terá de ser publicado em Diário da República para entrar em vigência.