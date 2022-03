As sanções à Rússia levaram ao congelamento de apenas uma conta bancária, em Portugal, de uma pessoa com 242 euros, da lista da União Europeia com cerca de 700 entidades alvo de sanções, disse hoje fonte da banca.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, desencadeando uma guerra que provocou um número ainda por determinar de baixas civis e militares. Até ao final do dia de quarta-feira, ONU confirmou a morte de 780 civis, incluindo 58 crianças, mas tem alertado que os números reais "são consideravelmente mais elevados". A guerra, que entrou hoje no 23.º dia, também levou à fuga de quase cinco milhões de pessoas, mais de três milhões das quais para os países vizinhos, na pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).