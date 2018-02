O porta-voz da tendência "Esperança em Movimento" recorreu hoje para a Comissão Organizadora do Congresso do CDS-PP da decisão de discutir as moções globais antes das setoriais, argumentando que se está a excluir o debate do "momento nobre".

"A discussão das moções de estratégia global é o momento mais importante do Congresso. Ao estar-se a antecipar esta discussão, colocando-a antes da discussão das moções setoriais, está a remeter-se a discussão setorial para o momento mais nobre do Congresso", disse à Lusa Abel Matos Santos. A tendência "Esperança em Movimento" (TEM) recorreu da alteração ao regulamento que fixa a ordem de trabalhos para a Comissão Organizadora do Congresso (COC). Abel Matos Santos argumentou que "a discussão das moções de estratégia global é aquilo que dá a um Congresso a sua razão de ser", sendo "aquilo que diferencia um Congresso de uma convenção". "É o momento fundamental de discussão. Queremos acreditar que esta decisão será revista", afirmou, sublinhando que as moções setoriais têm uma "importância" diferente, sendo, aliás, regra geral, remetidas para discussão em Conselho Nacional. O Congresso do CDS-PP realiza-se nos dias 10 e 11 de março, em Lamego.