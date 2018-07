A campanha eleitoral interna, que opôs Soraya Sáenz de Santamaría e Pablo Casado, terminou quinta-feira e no sábado às 13:00 (12:00 em Lisboa) deverá ser conhecida a decisão dos 3.000 delegados ao congresso.

Os dois candidatos ao lugar tentaram convencer nos últimos dias os delegados sobre as virtudes das suas candidaturas, depois de os militantes os terem escolhido, em eleições primárias realizadas a 05 de julho último, entre seis pré-candidatos.

A mais votada nas primárias, Soraya Sáenz de Santamaría, com 47 anos e até 01 de junho último vice-primeira-ministra do Governo de Mariano Rajoy, insistiu ao longo de toda a campanha na necessidade de “integrar” o outro candidato numa lista única ao congresso que seria liderada por ela.

Por seu lado, Pablo Casado, com 37 anos e vice-secretário do PP, recusa que essa “integração” e avança que a “unidade” do partido deve ser mantida, mas apenas depois da escolha que os delegados vão fazer no sábado.

O PP tem atualmente uma maioria relativa dos membros do Congresso dos Deputados (parlamento) e a maioria absoluta no Senado (câmara alta).