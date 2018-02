Com arranque previsto para as 21:00, no Centro de Congressos de Lisboa, os trabalhos serão abertos pelo líder da distrital lisboeta, Pedro Pinto.

Segue-se a intervenção de Pedro Passos Coelho, que esteve à frente do partido desde março de 2010, tornando-se o segundo líder com mandato mais longo no PSD, quase oito anos, só atrás de Cavaco Silva, que presidiu aos destinos dos sociais-democratas por quase uma década.

Rui Rio fará depois o seu primeiro discurso perante os congressistas, uma intervenção que, segundo fontes do partido, incidirá sobre o PSD e sobre o regime político, embora num estilo comunicacional mais virado para os portugueses do que para consumo interno.

Na quinta-feira à noite, a ‘newsletter’ do PSD, dedicada ao Congresso, destacava uma frase de Rui Rio, segundo a qual a reunião magna dos sociais-democratas dará início à “construção de uma alternativa de governo à atual frente de esquerda que se formou no parlamento”, garantindo o líder eleito que o atual executivo “terá na nova liderança do PSD uma oposição firme e atenta que visará, sempre, o interesse nacional”.

Eleito presidente da Comissão Política Nacional em 13 de janeiro, com 54% dos votos, Rio tem estado praticamente em silêncio no último mês.

Na sua proposta de estratégia global “Do PSD para o País” defende o reposicionamento do partido ao centro, a importância dos entendimentos de regime em nome do interesse nacional e coloca a vitória nas europeias do próximo ano como o seu primeiro desafio eleitoral.