À chegada ao Centro Cultural de Viana do Castelo, onde vai decorrer o 38.º Congresso Nacional do PSD, Hugo Soares considerou ter chegado "a altura de dar lugar a novos protagonistas" nos órgãos dirigentes do partido, como o Conselho Nacional.

O deputado concordou com a possível escolha de Adão Silva para a liderança parlamentar, noticiada pelo Público, recordando que foi um dos seus vice-presidentes.

"Adão Silva terá certamente grandes condições para fazer um grande lugar", salientou.

O ex-líder da bancada social-democrata admitiu, no entanto, que se fosse candidato a algum órgão do partido seria na lista de Luís Montenegro, que perdeu as eleições diretas para Rui Rio na segunda volta realizada no final de janeiro.