As oito gravuras foram produzidas em 1998, a propósito do primeiro referendo em Portugal sobre a interrupção voluntária da gravidez, quando Paula Rego realizou uma série de grandes telas a óleo sobre o mesmo tema.

“Excecionalmente para Rego, que nunca reproduz as suas pinturas em forma gráfica, ela produziu uma série de gravuras após as pinturas, uma decisão política motivada pelo desejo de difundir as fortes convicções sobre o assunto”, referiu a casa leiloeira Christie’s no catálogo.

Cada uma das gravuras é protagonizada por uma mulher sozinha, “totalmente emoldurada por um ambiente interior indescritível”.

“Evitando qualquer exibição explícita de sangue ou chacina, a artista concentra a atenção do espectador na angústia física e mental das mulheres”, acrescenta o texto.

O lote de oito gravuras está tem uma estimativa base de 20.000 a 30.000 libras (cerca de 24.000 a 36.000 euros), com licitações a partir de 18.000 libras (21.500 euros).

Ao todo, vão à praça seis lotes de gravuras de Paula Rego, incluindo duas da série “Nursery Rhymes”, publicada em 1989, duas da série “The Children’s Crusade”, produzidas entre 1996 e 1998, e uma da série “Pendle Witches”, de 1996.

Muitas das obras de arte gráfica da portuguesa refletem a paixão pela literatura infantil tradicional e pela tradição oral das rimas infantis inglesas.

As gravuras daqueles cinco lotes estão avaliadas entre 2.000 e 5.000 libras (2.400 e 6.000 euros).

A venda destas gravuras insere-se num leilão de arte gráfica de artistas como Pablo Picasso, Andy Warhol, Roy Liechenstein, David Hockney ou Francis Bacon, cujas estimativas chegam às 70.000 libras (cerca de 83.000 euros).

Em paralelo decorre um leilão até 15 de março com obras gráficas de artistas do século XXI maioritariamente dedicado ao artista britânico Banksy, onde está em destaque uma cópia de “Girl with Balloon” de 2004 com uma estimativa de entre 300.000 e 500.000 libras (360.000 e 600.000 euros).