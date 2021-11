É um daqueles dias que muito dificilmente Annalisa Castagna e o seu marido, Claudio Parravano, vão esquecer. Ou o casal não tivesse tido um "frente a frente" com um urso no último domingo à noite. O animal em questão é urso-marsicano (u. a. marsicanus), uma subespécie do urso-pardo que se encontra em vias de extinção e que habitualmente vive nos Montes Apeninos e nas regiões italianas de Abruzzo, Lazio e Molise.

Segundo o The Guardian, que relata a história, o casal pensou inicialmente que havia um ladrão na sua varanda do primeiro andar depois de ouvir ruídos pouco depois da meia-noite. Escutada a estranha atividade noturna, saíram para investigar, recorrendo à luz dos seus telemóveis. O resultado? Um encontro ao jeito do Halloween: com sustos e gritos.

"Eu praticamente gritei na cara do urso", começou por contar Castagna numa publicação num grupo comunitário de Facebook. Depois, aprofundou o encontro — que deu pouco à descontração e ao relaxamento.

"O urso rosnou-me e tentou acertar-me com a pata. Na escassa luz do telemóvel, consegui contar todos os seus dentes e ver a sua língua vermelha", escreveu.

O que se passou a seguir foi um reflexo instintivo de parte a parte: Castagna deu um salto para se meter novamente dentro do quarto, ao passo que Parravano, o companheiro, atirou-se sobre a varanda para escapar ao animal, ficando com lesões menores. Quanto ao mamífero castanho peludo, fugiu, mas deixou as suas fezes na varanda.

"O urso estava claramente assustado, talvez até mais do que nós", confidenciou. "O medo era grande e agradecemos a Deus [por não ter acontecido nada de grave]. Pedimos aos nossos concidadãos de Pescosolido que tenham cuidado... e esperamos que os estão no comando garantam que o urso regresse ao seu habitat natural em segurança", alertou e pediu no grupo comunitário da aldeia.

No entanto, diga-se que este encontro entre Castagna, Claudio Parravano e urso deu-se após relatos de que numa pequena aldeia vizinha, com 1.200 habitantes, terá sido avistado um urso-marsicano a banhar-se numa fonte nas imediações de um café. Segundo consta, ao final da tarde, quieto e de forma relaxada, com pessoas a assistir. Ninguém ficou magoado ou foi atacado.

Em vias de extinção

Conta ainda o The Guardian que as duas localidades ficam próximas do vasto Parque Nacional de Abruzzo, Lazio e Molise, lar dos urso-marsicanos — espécie em vias extinção, sendo estimado que restem apenas cerca de 50 exemplares. Os animais tendem a aventurar-se mais em áreas habitadas entre setembro e novembro, mas não são conhecidos por serem agressivos para com os humanos.

Uma porta-voz do parque, Daniela D'Amico, salientou que o caso não passou despercebido nem se está a descartar a possibilidade, mas que considera a situação estranha.

"Especialistas do Parque Nacional foram a Pescosolido [terça-feira] para compreender melhor o que se passou no domingo à noite, mas é um pouco estranho ouvir que o urso conseguiu subir à varanda", frisou, antes de fazer saber que este tipo de urso costuma gravitar em direção às cidades à procura de alimento durante o outono.

No entanto, explica que estas incursões são mais comuns em jovens e fêmeas. E, ao contrário do que seria de supor, não é necessariamente por falta de alimento no seu habitat.

"Não é que sejam desnutridos. Há muita comida nas montanhas. Mas ficar nas montanhas é arriscado para os jovens, que terão de partilhar o seu território e comida com ursos adultos. Já as as fêmeas, correm o risco de os ursos machos matarem as suas crias, forçando a fêmea a voltar ao cio", concluiu.