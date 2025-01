Segundo a nota divulgada no sítio da presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa convidou Mario Draghi, antigo primeiro-ministro italiano e ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), "para fazer uma exposição introdutória sobre o presente e o futuro da Europa no contexto mundial", seguindo-se as intervenções dos conselheiros de Estado.

"Neste âmbito foi assinalada a posição da União Europeia no contexto mundial, tão complexo e incerto, e sublinhada a oportunidade de responder, de forma mais coesa e ágil, aos desafios e às reformas urgentes, em especial em matéria de competitividade e inovação", lê-se no comunicado.

O Conselho de Estado reuniu-se para analisar "as perspetivas e os desafios sobre o futuro da União Europeia", com a participação de Mario Draghi, tendo como base o relatório que o antigo primeiro-ministro italiano apresentou em setembro do ano passado.

A reunião, realizada no Palácio de Belém, em Lisboa, começou pelas 16:10 e durou cerca de três horas e meia.

*Com Lusa.