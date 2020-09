O foco para o próximo ano, indicou o ministro das Finanças, “deve se centrar na recuperação da economia, na proteção do emprego e dos rendimentos”, lembrando também que o investimento público se encontra “em franca recuperação”, tanto devido ao “aproximar do fim da execução do quadro do PT2020”, como também por causa dos “financiamentos que vêm por via do novo Programa de Recuperação Europeu”.

Foi ainda aprovada em Conselho de Ministros a resolução que procede à renovação do «Programa Escolhas», que promove a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos com vulnerabilidade socioeconómica, para o período de 2021 a 2022. O programa, integrado no Alto Comissariado para as Migrações, tem como objetivos o combate à discriminação, o reforço da coesão social e a promoção de igualdade de oportunidades.

Na conferência de imprensa, Mariana Vieira da Silva, questionada sobre o regresso às aulas, frisou que queria “ser muito clara”.

“Ao lado dos últimos meses tem sido enviado às escolas e publicadas nos sites do Ministério da Educação e tornadas publicas, um enorme conjunto de orientações sobre o regresso às aulas. São orientações que dizem respeito aos planos de contingência que as escolas tinham de realizar, à organização do espaço, ao tipo de concentração de alunos que é permitido, à distância, aos procedimentos relativos aos espaços de refeições, à autorização de utilização de máscara do segundo ciclo, orientações pedagógicas que seguirem ainda em agosto”, começou por explicar.

“São hoje conhecidas nas escolas, da comunidade educativa e dos senhores jornalistas, o conjunto de orientações que organizam o ano letivo. Aquilo que dissemos que ainda faríamos é um conjunto de orientações explícitas — que até já estão trabalhadas nos documentos que referi — que será como cada escola deve reagir relativamente a um caso suspeito, confirmado ou surto”, completou, para depois enfatizar que as “escolas estão preparadas” para receber os alunos pelo que as famílias podem “estar descansadas”.

Quanto às escolas, o Conselho de Ministros aprovou uma autorização de despesa de cerca de 20 milhões de euros para pagamentos da contrapartida pública nacional nos investimentos em escolas dos 2.o e 3.o ciclos do ensino básico e do ensino secundário, financiados pelo Portugal 2020.

Este valor permite alavancar um investimento total superior a 250 milhões de euros para a requalificação e modernização de 164 escolas destes níveis educativos.

Questionada pelo SAPO24 quanto à posição do Governo perante a possibilidade do Reino Unido voltar a encerrar o corredor aéreo que permite que residentes do país possam vir a Portugal sem ter de cumprir quarentena no regresso, a ministra escusou-se a comentar.

“O Governo, como tem feito até, não tem nenhuns comentários sobre decisões que possam ou não existir. O nosso compromisso é do manter uma troca permanente e atualizada de informação com o Reino Unido sobre a situação epidemiológica em Portugal, sobre as medidas que tomamos. É essa a parte que nos cabe, continuar a controlar a pandemia e prestar toda a informação. Aguardamos as decisões. Se elas existirem, podemos comentá-las”, disse Mariana Vieira da Silva.

O Conselho de Ministros aprovou também hoje, para discussão pública, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, que identifica prioridades e propõe medidas para reduzir o fenómeno da corrupção em Portugal.

"Esta estratégia, que resultou da reflexão do grupo de trabalho constituído para o efeito, identifica as prioridades para reduzir o fenómeno da corrupção em Portugal, entre as quais: melhorar o conhecimento, a formação e as práticas institucionais em matéria de transparência e integridade, prevenir e detetar os riscos de corrupção no setor público, reforçar a articulação entre instituições públicas e privadas e produzir e divulgar periodicamente informação fiável sobre o fenómeno da corrupção", refere o comunicado do Governo.

Segundo a mesma nota, além de reconhecer a necessidade de ajustar alguns aspetos do sistema repressivo, o Governo considera "indispensável fortalecer e valorizar os mecanismos de prevenção e deteção de crimes de corrupção e crimes conexos".

Os detalhes da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que deverá incluir a questão do estatuto do denunciante, serão conhecidos hoje à tarde em conferência de imprensa da ministra da Justiça, Francisca van Dunem.

No final do ano passado, por decisão de Francisca van Dunem, foi criado um grupo técnico de trabalho para elaborar e propor as medidas anticorrupção, sendo este núcleo formado por professores de Direito, representantes das magistraturas, membros do Conselho de Prevenção da Corrupção e dirigentes da Polícia Judiciária.

As medidas hoje aprovadas em Conselho de Ministros surgem na véspera do início do julgamento do pirata informático/denunciante Rui Pinto, criador da plataforma Football Leaks, que colocou no domínio público uma série de alegadas fraudes e negócios suspeitos ligados a grandes clubes de futebol.

Rui Pinto, 31 anos, que chegou a ser extraditado da Hungria e a estar em prisão preventiva durante largos meses, já se encontra em liberdade, sob proteção policial, e a colaborar com a Polícia Judiciária na investigação de uma panóplia de crimes económico-financeiros de índole diversa.

Rui Pinto, que também tem colaborado com autoridades policiais de outros países europeus, está acusado pelo Ministério Público português de 90 crimes, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, sabotagem informática e extorsão, na forma tentada, à Doyen, que negoceia futebolistas.