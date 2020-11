O primeiro-ministro começou por referir que a reunião do Conselho de Ministros serviu para regulamentar o decreto presidencial, relativo à declaração do estado de emergência, respondendo "às quatro questões centrais" colocadas pelo Governo, no que diz respeito à pandemia.

António Costa começou por fazer uma apresentação sobre a evolução dos casos diários de covid-19, desde 14 de outubro, defendendo que deve ser feito "tudo" para controlar a pandemia da covid-19. O primeiro-ministro afirmou ainda que as medidas tomadas até agora e os comportamentos não têm sido suficientes.

"Não podemos ter a menor dúvida de que tudo há que fazer para controlar a pandemia", assinalou o chefe do executivo.

Costa justificou a novas medidas com o facto de ter havido este sábado mais de 6.000 novos casos e 2.420 pessoas internadas, 366 das quais nos cuidados intensivos.

Medidas anunciadas por António Costa

Controlo da temperatura no acesso a locais de trabalho, estabelecimentos de ensino, meios de transporte;

Realização de testes de diagnóstico em estabelecimentos de saúde, lares, estabelecimentos de ensino, entrada e saída de território continental, estabelecimentos prisionais e outros indicados pela DGS;

Utilização de estabelecimentos de saúde dos setores privados e social;

Mobilização de recursos humanos para reforço da capacidade de rastreio, para apoio a profissionais de saúde: trabalhadores em isolamento profilático, trabalhadores de grupo de risco, professores sem componente letiva, militares das forças armadas. António Costa referiu que já foram destacados 101 professores sem componente letiva e 915 funcionários públicos para esta tarefa;

Limitação da circulação na via pública nos 121 concelhos de maior risco, entre as 23h e as 6h, a partir da próxima segunda-feira. Exceções: trabalho, motivos de urgência.

Consequentemente, dada a limitação, "haverá também restrições de atividade comerciais", adiantou o primeiro-ministro. No que diz respeito aos restaurantes, estes "vão poder trabalhar seja para entregas domiciliárias, seja para take away".

Medida completar à limitação da circulação

Limitação de circulação na via pública nos 121 concelhos, ao fim-de-semana, entre as 13h e as 5h, nas próximas duas semanas, de forma a evitar contágios de origem familiar.

A reunião iniciou-se sem a presença do primeiro-ministro, António Costa, que se encontrava, na qualidade de secretário-geral do PS, num encontro da Comissão Nacional do partido destinada a debater as eleições presidenciais de janeiro.

O líder do executivo chegou já depois das 19:00 ao Palácio da Ajuda, em Lisboa, onde se realiza o Conselho de Ministros, assumindo a presidência dos trabalhos.

O estado de emergência, decretado pelo Presidente da República e aprovado pelo parlamento para permitir medidas de contenção dos contágios com o novo coronavírus, vai vigorar a partir de segunda-feira até ao próximo dia 23, podendo ser prorrogado por períodos de 15 dias.