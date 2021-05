"Quando o R(t) ultrapassa o 1, significa que o país entrou num nível de crescimento da pandemia e, por isso, precisamos de olhar com atenção para esta evolução e para as localizações e para a forma como este aumento se coloca no território", referiu a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa.

"Nós temos, neste momento, face à semana anterior, dois concelhos que recuam no nível de desconfinamento, dois concelhos que estavam estavam em fases anteriores de desconfinamento e que não avançam e um concelho que, tendo recuperado, avança", frisou.

Concelhos que recuam: Montalegre e Odemira

Concelhos que não avançam: Lamego e Arganil

Concelhos que avançam no desconfinamento: Resende

Concelhos que recuperaram: Alvaiázere, Melgaço, Resende, Torres Vedras, Vale de Cambra e Vila Nova de Poiares.

Desta forma, lê-se em comunicado do Conselho de Ministros, "tomando por base os dados relativos à incidência por concelho à data de 19 de maio, foram introduzidas alterações no que respeita aos municípios abrangidos por cada uma das fases de desconfinamento", ou seja: