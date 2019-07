Dois outros aspetos realçados pelo Governo assentam no “aprofundamento da autonomia científica das unidades que desempenham uma função de apoio especializado à investigação criminal, de cariz técnico científico, e no importante papel do Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais”.

A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) tem agendada a partir de 02 de agosto uma greve a todo o trabalho suplementar entre as 17:00 e as 09:00, em protesto contra a proposta do Governo para os estatutos profissionais, e que pode prolongar-se até ao final do ano, caso não haja acordo.

Também os funcionários de apoio à investigação criminal da Polícia Judiciária estão em protesto contra a aprovação dos novos Estatutos de Carreira, considerando que “vão esvaziar” a PJ.